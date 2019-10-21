Eski Vekil Şevki Yılmaz'dan bomba açıklamalar: Ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, "Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır; ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız" sözleriyle tartışma yaratacak açıklamalara imza attı.

Zavendikli Mustafa Yıldız Hocaefendi ölümünün 10. yıl anması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne isim vermeden tepki gösterdi.

Şevki Yılmaz, "Şu hale bak ya. Kızın diyor eve dostuyla gelirse saygılı olacaksın. Vay vay vay. Bir de çay ısmarlayalım kavata öyle mi? Allah ıslah etsin ya. Kadın diyor bir dostunu eve getirdi sakın ha kadına el kaldırma hapse girersin diyor. Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız. Allah’tan korkun ya." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okullar Kuran öğrenilmesin diye kesintisiz 8 yıla çıkarıldı!"

Kur'an öğrenilmesin diye ilkokulların 8 yıl kesintisize çıkartıldığını kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı: Ne çileler çekildi Kur'an'ın bugüne kadar ulaşması için. 28 Şubat’tan sonrakine bakın. Eskileri biz görmedik ama bu zulmü 28 Şubat içinde gördük. Ne zulümler Kur'an'a yasak koymak için, Kur'an öğrenilmesin diye ilkokulları 8 yıl kesintisize çıkarttılar ki çocuklar hafızlık yapmasın, 8 yaşından sonra 15 yaşına geçmiş kişi hafız olmaz diye, meslek okullarını bile bizim yüzümüzden katlettiler. İmam Hatip okullarının temeline dinamit lokumu koymaya kalktılar. 10 yaşından küçük çocuğa imam Allah'ın kitabını öğretirse o imama 3 yıl hapis cezası getirdiler. 2 yıl vermiyor 2 yıl verse belki memuriyetine imam olarak dönecek ölene kadar imamlık hakkını ortadan kaldırmak için 3 yıl ceza getirdiler. Tuttu mu tutmadı.

Bin yıl savaşacağız diyorlar bin yıl. Öyle diyorlardı o 28 Şubat Batı Çalışma Grubu, yani bermuda çetesi grubu, nerede o çete şimdi?

"Sen neredesin Çevik Bir"

Bin yıl sürecek diyordu Çevik Bir. Sen neredesin Çevik Bir, ben Rize'deyim şimdi. Çatlasanız da patlasanız da Allah’ın nurunu bu ülkede kimse söndüremeyecek. Aslında hastaya kızılmaz mikroba kızılır. Onlar da mikroplandılar bu çarpık eğitim sistemi yüzünden. Batı eğitimi onları da batırdı. Onlar içinde en büyük ilaç, hepimiz için de en büyük ilaç Kur’an-ı hayat kitabı yapabilmek. Kur’an bir reçetedir. Kur’an ölüye indirilmiş bir kitap değildir. Kabirle hiçbir alakası yoktur. Kur’an ölmüş kalpleri diriltmeye gelmiş bir kitaptır.

"Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır"

Yılmaz, Masonların Müslümanları yıkmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini vurguladığı konuşmasının devamında aile kavramına dikkat çekti. Masonların aileyi yıkmak için çalıştıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi aileden bizi yıkmak için yeni oyunları Masonlar ortaya koydular. Bazı kardeşlerim de bu oyuna düşüyorlar. Bizde kadın erkek ayrımı yok hepsi ailedir. Aile, kadın erkekten meydana gelmiştir. Domuzun bile kabul etmediği ahlaksızlığı teşvik eden bir felaket eskiden de vardı ama artırılarak devam ediyor. Bizle çok savaş ediyorlar. Sadece Suriye’deki olay değil ahlak savaşından daha tehlikeli bir savaş yok. Aklımızı başımıza alacağız. Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır. Açık ve net konuşuyorum. Avrupa kim. Terbiyesizlere bak ya. Avrupa’da kadın hakkı arayacaklar. Kadın hakkı dediğiniz Avrupa’da var mı bana sorun.

"Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız"

Yılmaz, aile yapısının bozulması için olabildiğince büyük bir felaketin yaşandığı ifade ederek, şunları kaydetti:

Şu hale bak ya. Kızın diyor eve dostuyla gelirse saygılı olacaksın. Vay vay vay. Bir de çay ısmarlayalım kavata öyle mi?

Allah ıslah etsin ya. Kadın diyor bir dostunu eve getirdi sakın ha kadına el kaldırma hapse girersin diyor. Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız. Allah’tan korkun ya. Açık ve net konuşuyorum. Derdim olduğu için şehir şehir geziyorum bütün Türkiye’de. Aileyi ayakta tutan erkek kadın birliğini dinamitlediğiniz zaman devlet olmaktan tarihe gömülürsünüz. Onun için savaşın şekli 100 senedir değişti aileden bizi yıkmak istiyorlar: Aile olmadan devlet olur mu?