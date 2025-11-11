BIST 10.576
DOLAR 42,23
EURO 49,00
ALTIN 5.574,62
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi.

Abone ol

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında tahliye edildi. Özer’in ilerleyen saatlerde serbest bırakılması bekleniyor.

İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı arasında bulunan Özer hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Duruşma tarihi 27 Ocak 2026 olarak belirlendi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip kararıyla Ahmet Özer hakkında tahliye kararı aldı.

İLK OLARAK "KENT UZLAŞISI" SORUŞTURMASI İLE TUTUKLANMIŞTI

Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı.

Özer hakkında Temmuz 2024’te görülen duruşmada tahliye kararı verilmiş, ancak “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki: Biz, geçmişte çok bedel ödedik
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki: Biz, geçmişte çok bedel ödedik
Ali Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı
Ali Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı
CHP'ye bir şok daha! O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye bir şok daha! O binaya el konulması talep edildi
İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu
İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
Emlak Katılım 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdürdü
Emlak Katılım 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdürdü
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu, parasını almaya devam ediyor
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu, parasını almaya devam ediyor
İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: ''Türk futboluna yeni hakemler geliyor!''
İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: ''Türk futboluna yeni hakemler geliyor!''
Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik
Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi
Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı