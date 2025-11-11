BIST 10.576
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki: Biz, geçmişte çok bedel ödedik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

2352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı. Söz konusu iddianame de Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den iddianameye ilişkin ilk açıklama da geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi 19 Mart'ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.

Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye'yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler.

Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti.

Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir.

Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı olan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler.

Anayasa'nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması meselenin İBB'ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir.

Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır. Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla "hukuki" değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir.

Partimizi en son 12 Eylül'de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren'in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir.

Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ün partisi milletimize emanettir."

