BIST 10.576
DOLAR 42,23
EURO 49,00
ALTIN 5.574,62
HABER /  GÜNCEL

Ali Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı

Ali Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Faruk Şahin için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de görevi başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Faruk Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" başlığıyla paylaştığı mesajında, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Şahin'in görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu belirtti.

Şehide Allah'tan rahmet, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'ye bir şok daha! O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye bir şok daha! O binaya el konulması talep edildi
İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu
İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
Emlak Katılım 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdürdü
Emlak Katılım 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdürdü
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu, parasını almaya devam ediyor
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu, parasını almaya devam ediyor
İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: ''Türk futboluna yeni hakemler geliyor!''
İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: ''Türk futboluna yeni hakemler geliyor!''
Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik
Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi
Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Hazine iki tahvil ihalesiyle 47,5 milyar lira borçlandı
Hazine iki tahvil ihalesiyle 47,5 milyar lira borçlandı
Bakan Yerlikaya, düşen askeri kargo uçağı için Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü
Bakan Yerlikaya, düşen askeri kargo uçağı için Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü