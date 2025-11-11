BIST 10.578
Bakan Yerlikaya, düşen askeri kargo uçağı için Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ile telefonda görüştü.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

