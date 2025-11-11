BIST 10.578
DOLAR 42,23
EURO 49,01
ALTIN 5.603,44
Hazine iki tahvil ihalesiyle 47,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 47 milyar 522 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin, yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 36,64, bileşik faiz yüzde 39,99 oldu.

Nominal teklifin 47 milyar 905 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 19 milyar 793,9 milyon lira, net satış 20 milyar 351,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 10 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 31 milyar 649,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin, yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 33,86, bileşik faiz yüzde 36,72 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 652,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 25 milyon lira, net satış 3 milyar 120,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 62 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 47 milyar 522 milyon lira borçlandı.

