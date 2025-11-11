BIST 10.534
DOLAR 42,23
EURO 48,93
ALTIN 5.619,45
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Irak'taki Temsilciler Meclisi seçimleri öncesi sağduyu çağrısı

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Irak'taki Temsilciler Meclisi seçimleri öncesi sağduyu çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki Temsilciler Meclisi seçimleri öncesinde, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesinin (ITC) seçim posterlerine gerçekleştirilen "provokatif eylemler" nedeniyle yaşanan olaylara ilişkin, ilgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulduğunu bildirdi.

Abone ol

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından Irak'taki Temsilciler Meclisi seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Seçimlerin hemen öncesinde ITC seçim posterlerine yönelik gerçekleştirilen "provokatif eylemler" nedeniyle yaşanan olayların ITC yetkilileriyle eş güdüm halinde yakından takip edildiğinin altını çizen Keçeli, "İlgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulmuştur. Yaşanan hadisede hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Toplumsal çeşitliliğiyle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük'ün huzur ve istikrarı, özellikle seçim döneminde daha da fazla önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Keçeli, ayrıca "bu kritik dönemde", Irak makamlarının Kerkük'ün tüm bileşenlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almasının beklendiğine dikkati çekerek, seçimlerin barışçıl şekilde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının Irak'ın birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlamasının temenni edildiği mesajını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de deprem oluyor! Aynı anda 3 istifa birden geldi
Fenerbahçe'de deprem oluyor! Aynı anda 3 istifa birden geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP için kapatma davası ihbarı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP için kapatma davası ihbarı
MSB'ye ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Uçağın düşme anı ortaya çıktı
MSB'ye ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Uçağın düşme anı ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama
Tekirdağ'da yağış! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Tekirdağ'da yağış! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık
Bakan Tunç'tan otizmli öğrenciye şiddet olayına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan otizmli öğrenciye şiddet olayına ilişkin açıklama
İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Üzgün değil sinirliyim
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Üzgün değil sinirliyim
Alman kimya endüstrisinde gerileme devam ediyor
Alman kimya endüstrisinde gerileme devam ediyor
Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı
Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı
Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti