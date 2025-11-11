"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"ne özel Antalya ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu!

Isparta'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla binlerce fidan dikildi. Antalya ve çevre illerde fidanlar toprakla buluştu.

Abone ol

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde "Sevdamız Yeşil Vatan" temasıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin, etkinlikteki konuşmasında, Antalya'nın Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip kenti olduğunu söyledi.

Antalya'nın ormanların dışında en fazla milli park, mavi bayraklı sahile sahip olması bakımından da önemli bir kent olduğunu vurgulayan Şahin, "Toplam arazimizin yarıdan fazlası ormanlarla kaplı. Bu zenginliği, bu güzelliği muhafaza etmekte bizim bir numaralı önceliğimiz." dedi.

Gerek iklim koşulları gerekse de insan unsurunun ormanlara ciddi zarar verdiğini belirten Şahin, çevre bilincinin artmasıyla orman kayıplarının önlenebileceğini dile getirdi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün sadece bir fidan dikme etkinliği olmadığını, çevre bilinci, doğa sevgisinin gelecek nesillere kazandırılması anlamında da önemli olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 45 dönümlük arazide defne, çam ve keçi boynuzu başta olmak üzere birçok fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getiren Kayıran, "Antalya genelinde 174 bin 300 fidan toprakla buluşturulacak, geleceğe nefes olacak. Bu rakamlar Antalya'mızın yeşiline yeşillik katacak, yarınlara umut olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kamu kurum temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar fidan dikerek, can suyu verdi.

Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliğinde 4 bin 500 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların ağaç ve doğa sevgisinin kendilerini umutlandırdığını kaydetti.

Kumluca ilçesinin Beşikçi Mahallesi'nde de düzenlenen programda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi'nde 19 Eylül'deki orman yangınında zarar gören alanlara Milli Ağaçlandırma Günü'nde fıstık çamı, kızılçam, ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi fidanlar dikildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, buradaki konuşmasında, kutsal vatan toprağını fidanlarla buluşturarak gelecekleri için çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Toprakla buluşturdukları her fidanın yarınlara umut ve hayat olacağını belirten Akbıyık, "Yeşil vatana duyduğumuz sevgimizi kuvvetlendirerek ağaç ve orman sevgisiyle el ele, gönül gönüle bu seferberliği yaşamamıza öncülük ederek bugünü 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize, bu ağaçlandırma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de 2025 yılında sorumluluk bölgelerindeki 445 orman yangınına müdahale ettiklerini, Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muğla'da 13, Aydın'da ise 17 noktada 40 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Isparta

Isparta'da Büyükgökçeli köyünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 69 bin 250 fidan dikildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, yeşil vatan bilinci ve farkındalığının kendiliğinden oluşmadığını ifade etti.

Gerek orman varlığının arttırılması gerekse de korunması konusunda başarılı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erin, "Bu farkındalığın, bilincin oluşturulmasında sarf ettikleri etkili çabalar nedeniyle Orman Bölge Müdürü'müz başta olmak üzere onun şahsında bütün orman çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Burdur

Burdur'da da Büğdüz köyünde 5 dekarlık alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, konuşmasında, dikilen fidanların geleceğe en güzel nefes olacağını kaydetti.

Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ise il genelinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çam, sedir, ardıç ve servi türlerinden toplam 9 hektarlık alanda 13 bin fidan dikileceğini bildirdi.

Burdur, Bucak ve Gölhisar İşletme Müdürlüklerince bu yıl 210 bin fidan dikildiğini aktaran Karataş, "Atalarımızdan miras aldığımız, gelecek nesillerin emaneti olan ormanlarımızı her türlü tehlikelerden korumak, geliştirmek, sadece kurumlarımızın değil, hepimizin ortak görevi. Vatandaşımızın diktiği her bir fidan gelecek nesillerimize emaneti teslim etme konusunda atılmış güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.