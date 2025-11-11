CHP'li Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'a dokunulmazlık şoku başsavcı istedi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu. Başsavcı Akın Gürlek ayrıca CHP milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın dosyanın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in açıklamaları ile birlikte CHP'ye şoklar arka arkaya geldi. Ekrem İmamoğlu için 2352 yıl hapis istenirken, CHP için de kapatma davası talep edildi. Bir şok da 2 milletvekili için yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını ve 2 milletvekilinin dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN DENEN CHP'Lİ VEKİLLER KİM?

Başsavcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği CHP'li vekiller Turan Taşkın Özer ve Özgür Kapat oldu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın İBB dosyasında 'şüpheli' ve 'örgüt üyesi' sıfatıyla bulunduğunu söyleyen Başsavcı Akın Gürlek, bu kapsamda dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlikle gönderildiğini kaydetti.

Ayrıca dosyanın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gönderildiği de belirtildi.