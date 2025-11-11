BIST 10.534
DOLAR 42,23
EURO 48,93
ALTIN 5.619,45
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'a dokunulmazlık şoku başsavcı istedi

CHP'li Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'a dokunulmazlık şoku başsavcı istedi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu. Başsavcı Akın Gürlek ayrıca CHP milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın dosyanın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi.

Abone ol

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in açıklamaları ile birlikte CHP'ye şoklar arka arkaya geldi. Ekrem İmamoğlu için 2352 yıl hapis istenirken, CHP için de kapatma davası talep edildi. Bir şok da 2 milletvekili için yaşandı. 

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını ve 2 milletvekilinin dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi. 

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN DENEN CHP'Lİ VEKİLLER KİM?

Başsavcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği CHP'li vekiller Turan Taşkın Özer ve Özgür Kapat oldu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın İBB dosyasında 'şüpheli' ve 'örgüt üyesi' sıfatıyla bulunduğunu söyleyen Başsavcı Akın Gürlek, bu kapsamda dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlikle gönderildiğini kaydetti.

Ayrıca dosyanın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gönderildiği de belirtildi.  

İlgili Haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP için kapatma davası ihbarı İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 zanlı tutuklandı
Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 zanlı tutuklandı
Ülker Bisküvi'den 75 milyon avroluk krediyle önemli imza
Ülker Bisküvi'den 75 milyon avroluk krediyle önemli imza
"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"ne özel Antalya ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu!
"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"ne özel Antalya ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu!
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Irak'taki Temsilciler Meclisi seçimleri öncesi sağduyu çağrısı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Irak'taki Temsilciler Meclisi seçimleri öncesi sağduyu çağrısı
Fenerbahçe'de deprem oluyor! Aynı anda 3 istifa birden geldi
Fenerbahçe'de deprem oluyor! Aynı anda 3 istifa birden geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP için kapatma davası ihbarı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP için kapatma davası ihbarı
MSB'ye ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Uçağın düşme anı ortaya çıktı
MSB'ye ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Uçağın düşme anı ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama
Tekirdağ'da yağış! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Tekirdağ'da yağış! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık
Bakan Tunç'tan otizmli öğrenciye şiddet olayına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan otizmli öğrenciye şiddet olayına ilişkin açıklama
İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi