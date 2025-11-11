BIST 10.534
HABER /  SAĞLIK

Anne adaylarına uzmanından uyarı! Gripten korunmak için grip aşısı şart

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, gebe olmayı düşünen ve gebe olan kişilere grip aşısı yapılmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.

Prof. Dr. Buyru yaptığı yazılı açıklamada, yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık, kas ve baş ağrısı ile seyreden gribin, risk grubunda ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 290 bin ila 650 bin kişinin solunum yolu ilişkili nedenlerle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Gribin hamilelerde ağır seyrettiğini belirten Prof. Dr. Buyru, gebelikte kişinin bağışıklık sisteminin baskılandığını, kan değerlerinde değişiklikler ortaya çıktığını ve gebe olmayanlarda çok fazla problem yaratmayan solunum yolu enfeksiyonlarının, hem anne hem bebek açısından birtakım problemlere neden olabildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Buyru, gebelikte akciğer kapasitesinin azaldığını, diyaframın yukarı doğru yükseldiğini, bu nedenle enfeksiyonların akciğerlere ilerleme riskinin arttığını belirtti.

Gribin gebelerde normal kişilere göre daha hızlı yayıldığını ve akciğer dokusunda iltihaplanma yani zatürre gelişebildiğini aktaran Buyru, "Yüksek ateş, nefes darlığı, hızlı solunum, halsizlik durumu hastaneye yatış ihtiyacı gerektirir. Gribin zatürreye neden olmaması için 48 saat içerisinde eğer belirtiler gerilemediyse antiviral tedavi başlamak büyük önem taşıyor. Anne ve bebeğin etkilenmemesi için doktor kontrolünde verilen tedavinin aksatılmaması gerekiyor. Eğer semptomlar ağır seyrediyorsa doktoruna danışarak hastanede tedavi yapılması tercih edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Buyru, ağır seyreden gribal enfeksiyonların bebekte gelişme geriliğine ve erken doğuma neden olduğunu, onu önlemek amacıyla ağır seyreden enfeksiyonlarda hastaneye yatırmayı tercih ettiklerini ve ilaç kullanmama diye bir şeyin söz konusu olmadığına, bazı ilaçlar hariç hekimin önerdiği ilaçların kullanılabileceğine dikkati çekti.

Grip aşısının hem anneyi hem de bebeği koruduğunu belirten Buyru, "Annenin ürettiği antikorların plasenta yoluyla bebeğe geçer. Gebe kalmayı düşünen ya da gebe olan kişilere grip aşısı yapılması hayati önem taşıyor. Bebek doğduktan sonra ilk 6 ay bu antikorlarla korunur. Bu nedenle yeni doğan için de çok önemli koruyucu. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm sağlık otoriteleri grip aşısının gebeliğin her döneminde güvenle uygulanabileceğini belirtiyor. Grip aşısı hem anne hem bebek için güvenli." ifadelerini kullandı.

