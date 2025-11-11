Osimhen nerede? Taraftar listeyi görünce ayaklandı

Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme kampında Victor Osimhen'in yer almaması ülke basınında ve taraftarlar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Galatasaraylı yıldızın nerede olduğu merak konusu oldu.

Nijerya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri için kampa çağrılan 21 oyuncunun listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'in adının listede yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar, Osimhen'in neden kampta olmadığını sorgularken Nijerya basınında da "Osimhen nerede?" manşetleri atıldı.

HAT-TRICK'TEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Ekim ayında oynanan Benin maçında hat-trick yaparak Nijerya'ya 4-0'lık galibiyeti getiren Osimhen, takımının Dünya Kupası umutlarını canlı tutan isim olmuştu. Bu performansıyla ülkesinde kahraman ilan edilen yıldız futbolcunun, yeni kamp listesinde bulunmaması beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi.

PLAY-OFF ÖNCESİ KRİTİK EKSİK

Nijerya, Afrika Kıtası elemelerinde Dünya Kupası bileti için oynanacak mini turnuvada yarı finalde Gabon'la karşılaşacak. Eğer turu geçerse, finalde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Bu iki maçın sonunda kazanan takımlar, konfederasyonlar arası play-off'a katılarak Dünya Kupası vizesi almak için mücadele edecek.

GALATASARAY CEPHESİ TAKİPTE

Galatasaray yönetimi ve teknik heyetinin, Osimhen'in durumu hakkında Nijerya Futbol Federasyonu'ndan bilgi talep ettiği öğrenildi. Nijerya medyası, yıldız golcünün kamp dışında kalma nedeninin sakatlık ya da özel izin olabileceğini öne sürdü, ancak resmi bir açıklama yapılmadı.