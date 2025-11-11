BIST 10.578
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesini talep etti.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı (İBB), 237 gün sonra yayınladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep etti.  İddianamenin detaylarını basın mensuplarına açıklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek,  Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının iddia edildiği gibi yalnızca 'bağış toplanarak' alınmadığını, bu paraların bir kısmının suç geliri olduğunun tespit edildiğini belirti.

İL BAŞKANLIĞI BİNASINA EL KOYMA TALEBİ 

Savcılık, söz konusu durum için iddianamede "Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel Dükkan Aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer vererek, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulmasını talep etti. 

