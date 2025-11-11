BIST 10.578
DOLAR 42,23
EURO 49,01
ALTIN 5.603,44
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puandan başladı. Günün ilk yarısında sınırlı yükselişini sürdüren endeks, 14.30’da açıklanacağı duyurulan 3.900 sayfalık İBB iddianamesine rağmen yatay seyrini korudu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 düşüşle 10.789,03 puandan kapattı. Güne sınırlı yükselişle başlayan endeks, 14.30’da açıklanan 3.900 sayfalık İBB iddianamesine ilk etapta tepki vermezken, ardından gelen CHP’ye yönelik kapatma davası talebiyle sert düşüş yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB iddianamesinin ardından Yargıtay’a Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunmasıyla satışlar hızlandı. 15.30 itibarıyla düşüş yüzde 3’ü aşarken, BIST 100 endeksi 10.400 puan seviyelerine kadar geriledi; bankacılık endeksindeki kayıp ise yüzde 5’e yaklaştı.

Küresel piyasalarda ise ABD Senatosu’nun geçici bütçe onayının ardından risk iştahı artarken, Avrupa borsalarına paralel olarak Borsa İstanbul günün ilk yarısını pozitif tamamlamıştı. Yurt içinde ticaret ve perakende satış hacmindeki yıllık artış da dikkat çekti. Analistler, günün geri kalanında veri akışının sınırlı olacağını belirtti.

