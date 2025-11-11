BIST 10.576
DOLAR 42,23
EURO 49,00
ALTIN 5.574,62
HABER /  GÜNCEL

İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu

İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu

İBB iddianamesinde, firari Emrah Bağdatlı'ya ait olan Karpuz Danışmanlık şirketinin para transfer ettiği sosyal medya ajansları da belli oldu.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu  yolsuzluktan tutuklandı. 

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından soruşturma genişlerken, bugün beklenen iddianame geldi. 

İddianamede dikkat çeken ayrıntılardan birisi ise firari olan Emrah Bağdatlı'nın para aktardığı sosyal medya ajansları oldu. 

PARA AKTARILAN HESAPLAR

İddianameye göre Emrah Bağdatlı’nın ortağı olduğu Karpuz Danışmanlık Ltd.Şti.’nin para transfer ettiği sosyal medya ajansları şu şekilde sıralandı: 

- Pusholder

- BPT Haber

- Serkan Kafkas (Ajans Muhbir)

- BT Medya (Boşuna Tıklama)

- Batuhan Çolak

- Fikirkolik

- Ardahan Arda (Darkweb Haber)

- Sinan Özüdoğru

- Dağ Yeni Medya 

YURT DIŞINA KAÇTI

İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçan Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın, yakınları adına paravan şirketler kurup, İBB'den onlarca ihale aldığı belirlendi.

OPERASYONDAN BİR GÜN SONRA İPSALA'DAN KAÇARAK ABD'YE GİTTİ

4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koymuştu.

Ongun'un sağ kolu olarak bilinen ve Medya A.Ş.’de 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma' işlemlerinde adı geçen Emrah Bağdatlı'nın, bu operasyondan sadece bir gün sonra, 5 Mart tarihinde İpsala'dan yurt dışına kaçtığı, buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi.

Bağdatlı'nın 5 Mart 2025'te aracıyla İpsala'dan çıkış yaptığı, takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı ve yumuşak karın olduğu için bu kaçışın Ongun tarafından da onaylandığı ifade ediliyor.

İBB İŞTİRAKİ ŞİRKETLERDEN ONLARCA İHALE BAĞLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağladığı öğrenildi.

Bu ihalelerin Bağdatlı'ya yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına ihale edildiği ve bu kişilere bağlı şirketlerin çoğu aynı adrese kayıtlı ve aynı ihalelere fiyat teklifi yapıldığı ortaya çıktı.

İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu - Resim: 0

ONGUN'UN KOMŞUSU

Öte yandan Bağdatlı, Ongun'un Acarkent'ten komşusu.

İkilinin 'Crispi' isimli bir ata ortak olduğu, haberlerin basına yansıması sonrası Ongun'un atı bir jokeye devrettiği biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
Emlak Katılım 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdürdü
Emlak Katılım 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdürdü
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu, parasını almaya devam ediyor
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu, parasını almaya devam ediyor
İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: ''Türk futboluna yeni hakemler geliyor!''
İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: ''Türk futboluna yeni hakemler geliyor!''
Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik
Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi
Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Hazine iki tahvil ihalesiyle 47,5 milyar lira borçlandı
Hazine iki tahvil ihalesiyle 47,5 milyar lira borçlandı
Bakan Yerlikaya, düşen askeri kargo uçağı için Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü
Bakan Yerlikaya, düşen askeri kargo uçağı için Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü
Osimhen nerede? Taraftar listeyi görünce ayaklandı
Osimhen nerede? Taraftar listeyi görünce ayaklandı
Erdoğan'dan CHP'li belediyelere eleştiri: 'İş bilmezlere bırakmayacağız'
Erdoğan'dan CHP'li belediyelere eleştiri: 'İş bilmezlere bırakmayacağız'