Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, muhalif lider Avigdor Liberman tarafından ortaya atılan, Gazze’nin Refah bölgesindeki 200 Kassam Tugayları üyesine güvenli geçiş sözü verdiği yönündeki iddialar yalanlandı.

Netanyahu'ya yakın kaynaklar, Başbakan’ın ABD yönetimine bu konuda "herhangi bir söz vermediğini" savundu. İddialar, Netanyahu'nun daha önce aşırı sağcı bakanların tepkisini çeken benzer bir değerlendirmeyi yaptığına dair haberlerin ardından yeniden gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde, "sarı hattın gerisinde kalan" ve Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları üyesi olduğu öne sürülen yaklaşık 200 Filistinlinin güvenli geçişini sağlayacağı yönünde ABD yönetimine söz verdiği iddiaları yalanlandı.

Tartışma, İsrailli muhalif lider Avigdor Liberman’ın sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamayla başladı. Liberman, Başbakan Netanyahu'yu hedef alarak, söz konusu Kassam üyesi olduğu söylenen Filistinlilerin Gazze'nin batısına güvenli geçişini sağlamak üzere ABD yönetimine söz verdiğini ileri sürdü.

NETANYAHU’YA YAKIN KAYNAKTAN YALANLAMA

Liberman'ın bu iddiasının kamuoyuna yansıması üzerine, Netanyahu'ya yakın ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli yetkili, muhalif lider Liberman’ın iddialarının "asılsız olduğunu" savunarak, Netanyahu'nun ABD yönetimine bu konuda "herhangi bir söz vermediğini" öne sürdü.

DAHA ÖNCEKİ TARTIŞMALAR

Geçtiğimiz ay İsrail basınında çıkan haberlerde de benzer bir iddia gündeme gelmişti. O dönemki haberlerde, Netanyahu'nun Refah'ta sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberlerin ardından Netanyahu’nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar bu duruma tepki göstermiş ve Başbakan'dan söz konusu güvenli geçişe izin vermemesini talep etmişti. Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Refah'taki yaklaşık 200 Kassam üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberlerin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD yönetiminin ise söz konusu Filistinlilerin güvenli geçişi konusunda Netanyahu'ya baskı yaptığı daha önce de ileri sürülmüştü.