TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!

MSB, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ye ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurdu. RTÜK'ten yayın kuruluşlarına son dakika "uyarısı" geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının düştüğünü duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" denildi.

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı programda uçak kazasına ilişkin konuştu.

“Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

RTÜK'TEN YAYIN KURULUŞLARINA "UYARI"

Yaşanan olay sonrası RTÜK'ten son dakika uyarısı geldi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yaptığı açıklamada, "Tüm medya kuruluşlarımıza resmî yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir" denildi.

Daniş'in açıklaması şöyle:

"Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine! Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmî soruşturma sürmektedir.

Tüm medya kuruluşlarımıza resmî yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir.

RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir."

