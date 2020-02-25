Esenboğa'ya gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin

Tahran’dan Türkiye’ye gelen ve karantinaya alınan yolcu uçağı kalkıştan önce tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen bir videoda çocuğu olan kadın yolcu Kum'dan gelen bir diğer yolcu ile tartışıyor. Kadın yolcu 'Virüsün kaynağı olan Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istemiyor'. Bunu tepki gösterirken tartıştığı yolcu 'Türkiye'ye gidince karantinaya gireceğim' diyor. Sonrasında bir başka kişi tartışmaya katılınca sesler yükseliyor.

THY 2 uçuşu da iptal etti

Türk yolcuları getiren uçakta corona virüsü tespit edilince, yolcular Ankara'da karantinaya alındı. THY, İran'a 2 sefer daha yapacaktı. Ancak son gelişmeler sonrasında bu uçuşların iptaline karar verildi.