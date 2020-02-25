DÜNYA

Esenboğa'ya gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin

ANKARA Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan İran'dan gelen uçakla ilgili bomba bir video gündeme düştü. Yolcular havalimanında Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istememiş ve kavga çıkmış.

Tahran’dan Türkiye’ye gelen ve karantinaya alınan yolcu uçağı kalkıştan önce tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen bir videoda çocuğu olan kadın yolcu Kum'dan gelen bir diğer yolcu ile tartışıyor. Kadın yolcu 'Virüsün kaynağı olan Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istemiyor'. Bunu tepki gösterirken tartıştığı yolcu 'Türkiye'ye gidince karantinaya gireceğim' diyor. Sonrasında bir başka kişi tartışmaya katılınca sesler yükseliyor.

THY 2 uçuşu da iptal etti
Türk yolcuları getiren uçakta corona virüsü tespit edilince, yolcular Ankara'da karantinaya alındı. THY, İran'a 2 sefer daha yapacaktı. Ancak son gelişmeler sonrasında bu uçuşların iptaline karar verildi. 

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