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Ermenistan’da Türk ürünleri tedariğine ilişkin yasak! Altı ay sürecek

ERMENİSTAN, Türk ürünleri alımını altı aylığına yasaklama kararı yürürlüğe girdi. Karar, 'Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da yaşananlara müdahalesi gerekçesi' ile alındığı açıklanmıştı.

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Ermenistan hükümeti, "Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır" denildi. Şimdilik altı ay sürecek olan söz konusu yasak, Ermenistan hükümetine göre; "ürünlerin ithalatı ile muhtemel tehlikelerin düşman ülkeden Ermenistan’a sızmasının önünü kesecek."

Ne olmuştu?

Karabağ’da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmalar boyunca Türkiye açık bir biçimde Azerbaycan’ın yanında yer almıştı.

Son yıllarda görülenlerin en şiddetlisi olan çatışmalar, Ermenistan’ın Karabağ’da kontrol ettiği bazı bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını içeren anlaşma ile kasım ayında sona erdi. Karabağ’daki tarafların anlaşmasında Rusya arabuluculuk rolü üstlenmişti.

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