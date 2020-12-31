Bakan Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Akar, "Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek" dedi.

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Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile de görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndaki kabulde, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Akar, Azerbaycan'da yaşadığı iki duygusal anı asla unutmayacaklarını vurguladı.

Akar, "Bunlardan birincisi 10 Kasım'daki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı. Onu devamlı hatırlıyoruz. İkincisi de bu masada, 30 yıl işgale sesini çıkarmayıp, seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk grubu temsilcisi olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak izleme fırsatı bulduk. Türkiye'deki herkes sizin tavrınızdan dolayı gurur duydu, sağ olun, var olun" dedi.

''Bu hattın tesisi önem taşıyor''

Akar, Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taçlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulmasını müteakip Nahcivan ve Zengelan arasındaki bu hattın tesisi önem taşıyor. Kardeşlerin birbiriyle buluşmasının, Türkiye, Nahcivan ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum" diye konuştu.

''Bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek''

Akar, 30 yıllık işgalin son bulmasının ardından Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın öz topraklarında yapacağı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi haline dönüşeceğine yönelik inancını da belirterek, "Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. Dolayısıyla herkesin bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçireceğini ve dikkatli olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirterek, askeri tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini söyledi.