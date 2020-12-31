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Bilecik'te yılın son nikahı kıyıldı! Çift 2021 için bakın ne dilediler

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK’te yılın son nikahı kıyılan çift, 2021 yılı için sağlıklı ve mutlu yaşam temennisinde bulundular.

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Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki düzenlenen yılın son nikahında Büşra-Volkan çifti hayatlarını birleştirdiler. Nikah töreni Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilirken, nikaha sadece genç çiftin yakınları ve aileleri katıldı. Nikah töreni sonrası bu günü özellikle seçtiklerini söyleyen gelin Büşra Turhan, "2020 yılı gerçekten çok kötü şekilde başladı ve devam etti. Bizler de 2020 yılı aksine yeni yıla güzel bir anı ile başlamak istedik. Mutluluğumuz paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Damat Volkan Güler ise, yeni yılda başta sağlık ve mutluluk istediğini belirterek, mutluluklarını paylaşan herkese teşekkür etti. Hatıra fotoğraflarının çekildiği nikah töreni sonunda çifte, Belediye Başkanı Semih Şahin’in iyi dilek temennileri iletilerek, hediyesi takdim edildi.

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