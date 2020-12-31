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İstanbul Hadımköy'de korkutan yangın! Üst katlarda mahsur kaldılar

İSTANBUL Hadımköy'de 8 katlı bir iş merkezinin depo kısmında kartonların yanmasıyla çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Duman nedeniyle içeride mahsur kalan işçiler çatıya çıkarak yardım bekledi.

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İstanbul'daki korkutan yangın, saat 12.45 sıralarında Büyükçekmece Hadımköy Yolu üzerinde bulunan 8 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depo kısmında bulunan kartonların yanmasıyla çıkan dumanlar tüm iş merkezini sardı. İçeride bulunan çoğu tekstil işçisi kendisini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir kişi ise hafif yaralanırken dumanlar nedeniyle içeride mahsur kalanlar çatıya çıktı. Üst katlarda mahsur kalan bazı işçiler itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağı indirildi. Yangın, itfaiyenin duman tahliyesi ve müdahalesi ile kısa sürede tamamen söndürüldü.

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