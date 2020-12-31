BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,13
ALTIN 453,15
HABER /  EKONOMİ
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Türkiye'nin dış borç stoku verileri! Hazine Bakanlığı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stokunun 435.1 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 262.2 milyar dolar olarak hesaplandığını duyurdu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 435.1 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59.1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262.2 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 35.6 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku

Hazine garantili dış borç stoku ise 14.7 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku bu dönemde 941.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19.8 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2 trilyon 18.4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 42.6 olarak kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2021 yılı trafik cezaları belli oldu! Yeni yıl zamlı cezalar listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Spor kulüplerinin beklediği yasa yürürlüğe girdi
Antalya'da hedef 1 milyondu 36 bin avlandı! Balon balığı 180 bin lira kazandırdı
İstanbul Hadımköy'de korkutan yangın! Üst katlarda mahsur kaldılar
Fenerbahçe'de stoper transferine iki aday
Valilik duyurdu! Hakkari'de 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Bartın’da İl dışından gelenlere PCR testi uygulanıyor
Antalya'da emekli polis memurundan acı haber: Teknesinde ölü bulundu
Türkiye'de bugüne kadar en çok görüntülenen tweet belli oldu
Yılbaşında televizyonda ne var 2021 kanalların yılbaşı program listesi
Yorumlar