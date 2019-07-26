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Erkekte dar kot ve giysiler tesettüre uygun mu? Diyanetin cuma hutbesi

Erkekte dar kot ve giysiler tesettüre uygun mu? Diyanetin cuma hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Beden mahremiyeti ve tesettür" başlıklı cuma hutbesinde, erkeklere kıyafet uyarısında bulunarak "dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz" denildi.

Bugün camilerde okutulan hutbede, örtünmenin insanın kendisine olan saygısının ve özeline sahip çıkmasının bir göstergesi olduğu, müminin kendi bedenine duyduğu bu saygıyı bir başkasına da göstermek zorunda olduğu belirtildi.

Hutbede, “Vücudunu izinsiz ve haksız bakışlara karşı örttüğü gibi, bir başkasının mahremiyetine de hürmet göstermelidir. Bakışlarıyla hiç kimseyi rahatsız etmemeli, sınırlarını bilmelidir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan “Güzele bakmak sevaptır!” sözünün yüce dinimiz İslam'da karşılığı yoktur. Zira güzel ya da çirkin fark etmeksizin her insanın mahremiyet hakkı vardır.” hatırlatması yapıldı.

Erkeklerin dar kıyafetleri tesettüre uymuyor

Erkeklere de kıyafet uyarısının yapıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

-“Ayet-i kerimelerin apaçık beyanıyla, Cenâb-ı Hak, erkek ve kadın bütün müminlerden edeb ve mahremiyet konusunda hassasiyet bekler. Gözlerimizi haramdan çevirmenin ve tesettüre riayet etmenin hepimiz için bir vecibe olduğunu ifade buyurur. Özellikle erkekler için beden sağlığını da tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz. Tesettür bilinci ise, bedeni örtmek kadar, kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. İffet, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya kısacası her insana yakışan üstün bir meziyettir. Irz ve namus dokunulmazlığı, insanların ortak değeridir. Bu değere riayet etmek kadını ne kadar saygın kılıyorsa, erkeği de o derece saygın kılar.”

ERKEKLER DAR KOT GİYER Mİ?

Son dönemde erkekler arasında dar kot modası yayılmış durumda. İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu 'Erkeklerin dar pantolon ve babet giymesi doğru mu?" şeklinde bir soruya şöyle yanıt vermişti:

-"Doğru değil. Biz hanımefendi kardeşlerimizin örfüne, inancına uygun giyinmesi gerekir diyorsak erkek için de aynı şey geçerlidir"

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