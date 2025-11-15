BIST 10.566
Erdoğan'dan KKTC mesajı! "Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, "Millî davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri paylaştı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Millî davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.

