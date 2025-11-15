BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin paylaşımında, "Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Bakan Fidan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kıbrıs Türklerinin büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğu KKTC'nin 42. yıl dönümünü kutlayan Fidan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir. Çözüm, Ada'daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir. Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Göktaş'ın ‘hanelerin yarısında çocuk yok’ açıklamasına Tayyar'dan dikkat çeken sözler
Göktaş'ın ‘hanelerin yarısında çocuk yok’ açıklamasına Tayyar'dan dikkat çeken sözler
İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak
İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak
Midye ve kumpir faciasında şoke gelişme! Ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka
Midye ve kumpir faciasında şoke gelişme! Ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka
Ordu-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
Ordu-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'bahis soruşturması' için tarih verdi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'bahis soruşturması' için tarih verdi
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Yine beşik gibi sallandı
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Yine beşik gibi sallandı
ABD o ülkeye saldıracak mı? Trump'tan flaş açıklama
ABD o ülkeye saldıracak mı? Trump'tan flaş açıklama
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı yıkan sakatlık! Sebastian Szymanski'nin son durumu ne?
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı yıkan sakatlık! Sebastian Szymanski'nin son durumu ne?
ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı
Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı