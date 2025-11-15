Midye ve kumpir faciasında şoke gelişme! Ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka

İstanbul Ortaköy'de yaşanan faciada yeni bir gelişme yaşandı. Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ DAHA HASTANEDE

İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

İLK OTOPSİ RAPORU SONUCU ÇIKTI

Böcek ailesinden anne ve iki çocuk yaşamını yitirdi, babanın tedavisi hala sürüyor. Ölüm sebebine ilişkin yapılan soruşturmada otopsiden ilk sonuç geldi. Alınan bilgiye göre, dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.

Otopsi sonucunda çocuklarda harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği öğrenildi.

Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi için yapılan otopsi sonucundaki harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu ve mide duvarında ülsere alanlar ve yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'de yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlanmıştı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ve çocuklar Kadir ile Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise entübe edilmişti. Ardından anne ve çocukları otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aileleri tarafından teslim alınan cenazeler yarın öğlen namazına müteakip Afyon'un Bolvadin ilçesinde defnedilecek.