Göktaş'ın ‘hanelerin yarısında çocuk yok’ açıklamasına Tayyar'dan dikkat çeken sözler

Aile Bakanı Göktaş'ın dikkat çeken 'hanelerin yarısında çocuk yok' açıklamasının ardından AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya hesabında ilgi çeken ifadeler kullandı. Tayyar ifadelerinde: ''Türkiye’nin en az terörle mücadele kadar önemli bir sorunla yüzleşmesini zorunlu kılıyor.'' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz gün, “Nüfus beka meselesi; hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok, 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak, bunun temelinde aile kurumunun zayıflaması var” dedi. Ancak seküler hayat tarzı, Kemalist eğitim modeli ve kadını evden koparan politikalar sorgulanmadan, İslâmî aile modeline dönülmeden bu gidişatı çevirmek mümkün olmayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında nüfus meselesini Türkiye’nin beka sorunu olarak nitelendirerek, günümüzde hanelerin yarısında çocuk bulunmadığını ve TÜİK’e göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısının 900 bin azalacağını söyledi. Bu tablonun temelinde aile kurumunun zayıflamasının yattığını belirten Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşün yalnız ekonomik sebeplerle açıklanamayacağını, aileyi korumak için dünya genelinde olduğu gibi stratejik ve kapsamlı politikalar gerektiğini vurguladı. Aile Yılı’na yönelik eleştirileri ve aile-kadın karşıtlığı üreten ideolojik yaklaşımları reddettiklerini ifade eden Göktaş, son 23 yılda eğitimden siyasete kadar birçok alanda kadının güçlendirilmesine yönelik “devrim niteliğinde” adımlar atıldığını ve kadınların eski vesayet dönemlerine geri dönmeyeceğini dile getirmişti.

''TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ''

Bakan Göktaş'ın ifadelerinin ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan da dikkat çekici bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşan Tayyar:

''Aile bakanının ‘hanelerin yarısında çocuk yok’ açıklaması, Türkiye’nin en az terörle mücadele kadar önemli bir sorunla yüzleşmesini zorunlu kılıyor.

Sorunun sadece basit bir ekonomik yetersizlik veya gelecek kaygısından kaynaklanmadığı aşikar.

Aksi halde zengin ailelerinin en az 100 çocuklarının olması gerekirdi.

Toplum dönüşüyor, dönüşürken yerleşik değerleri yıkarak ilerliyor.

Bakın, MAK araştırma kuruluşunun 20 yıl arayla yaptığı iki ayrı araştırma var önümde.

2004 yılı Kasım ayında 8 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre; ‘evlenmek istemiyorum’ veya ‘çocuk sahibi olmak istemiyorum’ diyen hiç yok.

Kaç çocuk isteyenlerin dağılımı ise şöyle:

1 çocuk %8

2 çocuk %12

3 çocuk %18

4 çocuk %28

5 çocuk %16

6 çocuk %12

7 çocuk %4

8 ve daha fazla çocuk %2

20 yıl sonra, 2024 Kasım ayındaki araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 8’i evlenmek istemediğini, yüzde 7’si evlense bile çocuk sahibi olmak istemediğini söylüyor.

8 ve daha fazla çocuk sahibi olmak isteyen hiç yok. 7 çocuk isteyenlerin oranı ise yüzde 1’in altında.

Diğer dağılım şöyle:

6 çocuk %2

5 çocuk%4

4 çocuk %7

3 çocuk %28

2 çocuk %28

1 çocuk %16

Bu değişimi konut tipi taleplerinden de açıkça görmek mümkün.

Özetle.

Geniş aile yıllar önce dağılmıştı. Çekirdek aile de dağılıyor.'' ifadelerini kullandı.