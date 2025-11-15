Türkiye-Bulgaristan: İlk 11'de sürpriz tercih

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda play-off biletini garantilemek için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk edecek.

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda Bulgaristan'ı Bursa'da konuk ediyor.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede İskoç hakem Nicholas Walsh düdük çalacak.

Eleme grubunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet elde eden Türkiye, namağlup lider İspanya'nın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, puansız Bulgaristan karşısında berabere kalması durumunda dahi İspanya ile deplasmanda karşılaşacağı son maç öncesi grubu ikinci sırada bitirip play-off'a kalmayı garantileyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem.

Bulgaristan: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Shopov, Gruev, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov..

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi ısınma çalışmalarını böyle takip etmişti.

GRUP LİDERİ, DİREKT DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.