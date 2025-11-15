BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  GÜNCEL

Türkiye-Bulgaristan: İlk 11'de sürpriz tercih

Türkiye-Bulgaristan: İlk 11'de sürpriz tercih

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda play-off biletini garantilemek için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk edecek.

Abone ol

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda Bulgaristan'ı Bursa'da konuk ediyor.
 Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede İskoç hakem Nicholas Walsh düdük çalacak.

 Eleme grubunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet elde eden Türkiye, namağlup lider İspanya'nın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, puansız Bulgaristan karşısında berabere kalması durumunda dahi İspanya ile deplasmanda karşılaşacağı son maç öncesi grubu ikinci sırada bitirip play-off'a kalmayı garantileyecek.

 MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem.

 Bulgaristan: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Shopov, Gruev, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov..
Reuters
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi ısınma çalışmalarını böyle takip etmişti.

GRUP LİDERİ, DİREKT DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

 Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

 Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı
Göktaş'ın ‘hanelerin yarısında çocuk yok’ açıklamasına Tayyar'dan dikkat çeken sözler
Göktaş'ın ‘hanelerin yarısında çocuk yok’ açıklamasına Tayyar'dan dikkat çeken sözler
İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak
İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak
Midye ve kumpir faciasında şoke gelişme! Ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka
Midye ve kumpir faciasında şoke gelişme! Ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka
Ordu-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
Ordu-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'bahis soruşturması' için tarih verdi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'bahis soruşturması' için tarih verdi
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Yine beşik gibi sallandı
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Yine beşik gibi sallandı
ABD o ülkeye saldıracak mı? Trump'tan flaş açıklama
ABD o ülkeye saldıracak mı? Trump'tan flaş açıklama
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı yıkan sakatlık! Sebastian Szymanski'nin son durumu ne?
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı yıkan sakatlık! Sebastian Szymanski'nin son durumu ne?
ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu