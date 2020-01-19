Erdoğan Libya Konferansı için Berlin'e iniş yaptı! Hafter de orada olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in de katılacağı Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Konferans öncesinde ve sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.40'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Konrad Arz von Straussenburg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e geldi.

Geniş güvenlik önemleri

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Libya Konferansının düzenleneceği Başbakanlık binasına çıkan yollar ile Tegel Havalimanının askeri bölümünün bulunduğu bölgedeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki temaslar çerçevesinde bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.