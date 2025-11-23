Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde duyurdu: Yarın Putin'le görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşknaı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci günde yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"G-20 Zirvesi'nin ilk defa Afrika'da tertiplenmesinden gurur duyuyoruz. Zengin, kültürel, dini, etnik sosyal dokusuyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk kez 20 sene önce başbakan olarak geldim.

2011 senesinde yine başbakan, 2018 yılında ise cumhurbaşkanı olarak bu güzel ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldum. Afrikalı dostlarımızın samimiyeti beni her zaman etkiledi. Ülkemizde de farklı vesilelerle Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. 20 yıl önce hayal dahi edemeyen yerlere geldik.Türkiye-İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini belirtti.

"GAZZE'DE SOYKIRIMA KARŞI ÖRNEK DURUŞ SERGİLEDİLER"

"Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlığa karşı suç işlenirken Güney Afrikalı dostlarımız sırtını dönmedi. UAD'da açtıkları soykırım davası nedeniyle Güney Afrika devletini, yöneticileri tebrik ediyorum.

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. Çatışma ortamına dönülmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını ifade etti.

MACRON'LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Expo Center'daki zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" konulu oturuma katıldı.

Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Erdoğan Macron'a, Ukrayna savaşını adil, kalıcı bir barışla bitirmek için bütün diplomatik çabaların kullanılması gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemini ve kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini ifade etti.

GAZZE MESAJI VERMİŞTİ

Dün düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada ise İsrail'in saldırdığı Gazze'ye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, “Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir” dedi.

Erdoğan ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekti.

"YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Rusya-Ukrayna barışına giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız. Bu hafta ülkemizde Zelenski'yi ağırladık. Yarın da Putin ile bir görüşmem olacak.

"BU SOYKIRIMIN FAİLİ NETANYAHU"

Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir.

"NEREDE SIKINTI VARSA ORADA OLACAĞIZ"

Nerede sıkıntı varsa orada olacağız. Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız.