BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan iki yıldızı için sakatlık açıklaması!

Galatasaray'dan iki yıldızı için sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma esnasında Galatasaray'ın iki yıldız futbolcusu sakatlanarak sahayı terk etti. Yıldız futbolcuların son sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Abone ol

Galatasaray, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ozan Ergün'ün hakem olarak düdük çaldığı 5 gollü kritik karşılaşma, Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşma esnasında Galatasaray'ın iki yıldız futbolcusu sakatlanarak sahayı terk etmişti. Kritik Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçları öncesi durumları merak edilen futbolcularla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kış sporlarında yaralanmalara karşı önlem şart
Kış sporlarında yaralanmalara karşı önlem şart
Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı! Faturada aman buna dikkat!
Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı! Faturada aman buna dikkat!
İSKİ duyurdu! Düşüş sürüyor son verilere bakın
İSKİ duyurdu! Düşüş sürüyor son verilere bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı
Derbi öncesi Tedesco'dan ilginç hamle! İlk 11'e bakın ne yaptı
Derbi öncesi Tedesco'dan ilginç hamle! İlk 11'e bakın ne yaptı
Araç önü kesen sürücü yandı! Dev cezanın eli kulağında
Araç önü kesen sürücü yandı! Dev cezanın eli kulağında
2 ilde toplu zehirlenme paniği: 200'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı
2 ilde toplu zehirlenme paniği: 200'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı
Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı
Binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı
Karara karşı çıkmıştı olay cevap geldi! Cumhur İttifakı'nda İmralı tansiyonu
Karara karşı çıkmıştı olay cevap geldi! Cumhur İttifakı'nda İmralı tansiyonu
2'nci kattan düştü! Kafe tentesinde mahsur kaldı
2'nci kattan düştü! Kafe tentesinde mahsur kaldı
Koç Holding'in hayalleri suya düştü, fabrikasını kapatıyor! KAP'tan açıklama geldi
Koç Holding'in hayalleri suya düştü, fabrikasını kapatıyor! KAP'tan açıklama geldi