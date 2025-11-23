Galatasaray'dan iki yıldızı için sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma esnasında Galatasaray'ın iki yıldız futbolcusu sakatlanarak sahayı terk etti. Yıldız futbolcuların son sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ozan Ergün'ün hakem olarak düdük çaldığı 5 gollü kritik karşılaşma, Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşma esnasında Galatasaray'ın iki yıldız futbolcusu sakatlanarak sahayı terk etmişti. Kritik Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçları öncesi durumları merak edilen futbolcularla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.