2 ilde toplu zehirlenme paniği: 200'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya Ferizli’de açık ceza infaz kurumunda 171 hükümlü, Adıyaman Besni’de ise 70 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya ve Adıyaman’da farklı kurumlarda yedikleri yemekten rahatsızlanan 241 kişi, tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edildi. Olayların ardından yetkililer inceleme başlattı.

CEZAEVİNDE GIDA ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ferizli ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik görüldü. İlk müdahaleleri kurum revirinde yapılan toplam 171 hükümlü, tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edildi.

Valilik açıklamasında, “Şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

KYK YURDUNDA KALAN 70 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Servi Mehmet Erdemoğlu Yurdu’nda akşam yemeğinin ardından yaklaşık 70 öğrenci rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edilirken, öğrenciler Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmeler sonrası öğrenciler servislerde gözlem altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencilerin durumunu yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yemekten zehirlenme şüphesiyle başlatılan inceleme ise sürüyor.

