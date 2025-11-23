Kış sporlarında yaralanmalara karşı önlem şart

Adrenalin tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği kış sezonu açıldı; kayak ve snowboardpistleri dolmaya başladı. Ancak karın ve hızın getirdiği bu heyecan, yorgunluk veya yanlış bir hareketle ciddi sakatlıklara yol açabiliyor. Peki, kış tatilini hastane koridorlarında bitirmemek için nelere dikkat etmeli? Medipol Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yüksel, pistlerdeki gizli tehlikeleri ve hayat kurtaran önlemleri anlattı.

Abone ol

Kar kalınlığının istenen seviyeye ulaşmasıyla birlikte binlerce tatilci rotasını kış turizmi merkezlerine çevirdi. Ancak yeterli kondisyona sahip olmadan ve gerekli ısınma hareketlerini yapmadan çıkılan pistler, keyifli bir tatili travmatoloji servisinde sonlandırmanıza neden olabilir. Kış sporlarının doğasında var olan hız faktörü, kontrolsüz düşmelerle birleştiğinde vücutta kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Özellikle diz bağ yaralanmaları, omuz çıkıkları ve bilek kırıkları, sezonun en istenmeyen ‘hatıraları’ arasında ne yazık ki ilk sıralarda yer alıyor. Konuyla ilgili kritik açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yüksel, profesyonel olmayan sporcuların en sık yaptığı hatalara dikkat çekerek; kayak ve snowboard arasındaki yaralanma risklerini karşılaştırdı ve güvenli bir kış tatili için alınması gereken önlemleri sıraladı.

KAYAK VE SNOWBOARD AYRIMI ÖNEMLİ

Kış sporlarında yaralanmaları kayak ve snowboard olarak ikiye ayırmak gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Serdar Yüksel, “Snowboard’ta özellikle açık el üzerine düşme sonrasında el bileği, dirsek ve omuz yaralanmaları daha sık görülüyor. Kayakta ise ayakların çıkmaması durumunda torsiyonel kuvvetler nedeniyle ayak bileği, kaval kemiği kırıkları ve diz bağ yaralanmaları daha sık karşımıza çıkıyor. Her iki sporda da menisküs yaralanmaları ve ani yön değişikliklerinden kaynaklı bağ yaralanmaları sık yaşanıyor” dedi.

YORGUNLUK VE TATİL SÜRESİ RİSK FAKTÖRÜ

Yaralanmaların çoğunlukla tatilin son günlerinde meydana geldiğine dikkat çeken Prof.Yüksel, “Genellikle tatilin 3–5 gününü kayarak geçiriyoruz. Sabahtan akşama kadar yoğun aktivite sonrası vücut yoruluyor ve yaralanma riski artıyor. Bu nedenle uygun ısınma, esneme ve tatil boyunca kontrollü hareket etmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

EKİPMAN VE PROFESYONEL DESTEK HAYAT KURTARIYOR

Yaralanmaları önlemede ekipmanın kritik öneme sahip olduğunu belirten Prof. Yüksel, “Kask, bileklik ve diğer güvenlik ekipmanları eksiksiz olmalı. Mümkünse kendi ekipmanınızı kullanın; kiralık ekipmana alışmak zaman alıyor ve kazalarda riski artırıyor. Ciddi yaralanmalarda ise profesyonel yardım alınmalı, yanlış müdahale durumu daha da kötüleştirebilir” uyarısında bulundu.