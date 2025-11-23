Film gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti

ABD askerleri Meksika sınırında bulunan bir plajı 'Yasaklı bölge' olarak ilan etti. ABD'nin plajı kapatma girişimi ise iki ülke arasında krize yol açtı. Meksika ordusu sahile konulan 6 tabelayı kaldırdı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada ise plajın kapatılmasının yanlışlıkla olduğu belirtildi.

ABD ile Meksika arasında kısa süreli kriz yaşandı. Ülkenin sınırında görev yapan ABD askerleri kıyı şeridinde bulunan bir plaja 'girilmez' uyarısı koyarak kapatmaya çalıştı.

"YASAKLI BÖLGE OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

ABD askerleri tarafından yerleştirilen levhalarda İngilizce ve İspanyolca olarak "Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

MEKSİKA TABELALARI KALDIRDI

Meksika Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayın ardından açıklamada bulundu ve sınırı konulan tabelaların kaldırıldığını duyurdu. Olay kısa sürede sosyal medyada ve dünya kamuoyunda geniş yer buldu.

"YANLIŞLIKLA KAPATILDI"

Pentagon'dan konuyla ilgili olarak gelen açıklamada ise plajın yanlışlıkla kapatıldığı aktarıldı. Yetkililer, bölgede operasyonel bir karışıklık yaşandığını belirtti.

TRUMP, 'MEKSİKA KÖRFEZİ' İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve başlamasının ardından Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönünde talimat verdiği hatırlatıldı.