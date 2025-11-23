BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  DÜNYA

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beyullahim ile El Halil'in Dura, Kermil ve Beyt Ummar beldelerinde evlere baskın düzenleyen ve arama yapan İsrail askerleri biri çocuk 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Burin beldesinde ise Filistinli iki kardeşi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tırmandırdığı saldırılarda, 1079 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan iki yıldızı için sakatlık açıklaması!
Galatasaray'dan iki yıldızı için sakatlık açıklaması!
Kış sporlarında yaralanmalara karşı önlem şart
Kış sporlarında yaralanmalara karşı önlem şart
Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı! Faturada aman buna dikkat!
Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı! Faturada aman buna dikkat!
İSKİ duyurdu! Düşüş sürüyor son verilere bakın
İSKİ duyurdu! Düşüş sürüyor son verilere bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı
Derbi öncesi Tedesco'dan ilginç hamle! İlk 11'e bakın ne yaptı
Derbi öncesi Tedesco'dan ilginç hamle! İlk 11'e bakın ne yaptı
Araç önü kesen sürücü yandı! Dev cezanın eli kulağında
Araç önü kesen sürücü yandı! Dev cezanın eli kulağında
2 ilde toplu zehirlenme paniği: 200'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı
2 ilde toplu zehirlenme paniği: 200'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı
Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı
Binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı
Karara karşı çıkmıştı olay cevap geldi! Cumhur İttifakı'nda İmralı tansiyonu
Karara karşı çıkmıştı olay cevap geldi! Cumhur İttifakı'nda İmralı tansiyonu
2'nci kattan düştü! Kafe tentesinde mahsur kaldı
2'nci kattan düştü! Kafe tentesinde mahsur kaldı