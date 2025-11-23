BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan G-20'ye katıldı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek"

Erdoğan G-20'ye katıldı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'daki G-20 Zirvesinde, "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" oturumuna katıldı.

Abone ol

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi, katılımcıların yer aldığı oturumlarla devam ediyor.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Expo Center'daki zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" konulu oturuma katıldı.

 GAZZE MESAJI VERMİŞTİ

Dün düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada ise İsrail'in saldırdığı Gazze'ye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, “Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir” dedi.

Edoğan ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
İŞİD finansmanı sağladığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltında
İŞİD finansmanı sağladığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltında
Galatasaray-Union SG maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Union SG maçının hakemi belli oldu
Film gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti
Film gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Saat verildi! Fırtına etkili olacak ulaşımda aksamalar yaşanabilir
Saat verildi! Fırtına etkili olacak ulaşımda aksamalar yaşanabilir
Galatasaray'dan iki yıldızı için sakatlık açıklaması!
Galatasaray'dan iki yıldızı için sakatlık açıklaması!
Kış sporlarında yaralanmalara karşı önlem şart
Kış sporlarında yaralanmalara karşı önlem şart
Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı! Faturada aman buna dikkat!
Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı! Faturada aman buna dikkat!
İSKİ duyurdu! Düşüş sürüyor son verilere bakın
İSKİ duyurdu! Düşüş sürüyor son verilere bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı
Derbi öncesi Tedesco'dan ilginç hamle! İlk 11'e bakın ne yaptı
Derbi öncesi Tedesco'dan ilginç hamle! İlk 11'e bakın ne yaptı
Araç önü kesen sürücü yandı! Dev cezanın eli kulağında
Araç önü kesen sürücü yandı! Dev cezanın eli kulağında