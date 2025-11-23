İŞİD finansmanı sağladığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltında

Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde dijital materyaller ele geçirildi.

Gaziantep’te, terör örgütü IŞİD'e mali kaynak sağladıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Yetkililer, IŞİD adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen 13 zanlının tespit edildiğini açıkladı. Eş zamanlı olarak 12 adrese düzenlenen şafak operasyonunda tüm zanlılar gözaltına alındı.

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçen materyallerin incelemesi ve zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten bir yetkili, operasyonun amacını şu şekilde özetledi: "IŞİD'in finansman kaynaklarının deşifresi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."