Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Zirve'nin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu vurguladı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin, savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

