Skandal ürün Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi! Satıştan kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret sitesinde 'Cumhuriyet Muhafızı' adı altında satılan 3D model hakkında açıklama yaptı. Ürünün; nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıdığını belirten Bakanlık, bu tarz ürünlerin ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Bir e-ticaret sitesinde 'Cumhuriyet Muhafızı' adı altında satılan 3D model Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürünün satıştan kaldırıldığı ve idari sürecin başlatıldığı bildirildi.

SATIŞTAN KALDIRILDI, İDARİ SÜREÇ BAŞLADI

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürün hızlı bir şekilde satıştan kaldırılmış, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçler başlatılmıştır.

"TİCARET EKOSİSTEMİNDE YER BULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığı olarak; nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin vermeyeceğiz.

"GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAK!"

Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır"

