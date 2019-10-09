Emir Can İğrek namaz videosu çekti etrafındakiler alay etti

Şarkıcı Emir Can İğrek çektiği namaz videosu ile gündem oldu. 26 yaşındaki genç şarkıcı şortla namaz kıldığı sırada etrafındakiler tarafından videoya çekildi. Şortla namaz kıldığı için etrafındakiler tarafından alay edilen Emir Can İğrek kimdir, aslen nereli?

Emir Can İğrek kimdir çektiği namaz videsou sosyal medyada yayıldı gündem oldu. Son olarak çıkardığı 'Nalan' şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç şarkıcı Emir Can İğrek'in sosyal medyada kısa sürede yayılan namaz videosu geniş yankı uyandırdı.

Müzik Kutusu, Beyaz ve Aç Bağrını şarkılarıyla adını geniş kitlelere ulaştıran 26 yaşındaki Emir Can İğrek, şortla namaz kıldığı ve etrafındakilerin ise kendisiyle dalga geçtiği bir video nedeniyle gündeme geldi. Video kısa sürede yayılırken, genç isim sosyal medyada adeta linç edildi.

Videoda, şortla namaz kılan şarkıcıyı görüntüleyen kadının sözleri de dikkat çekti. "Çarpılacağız Allah canımızı alsın" diyerek kahkaha atan kadının yanındaki erkek de kendisini gülmekten alamadı.

Dalga amacıyla mı çektirdi: Videonun son saniyelerinde ise Emircan İğrek'in güldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcının videoyu dalga geçmek amacıyla çektirdiğini düşünen takipçileri, tepki göstermekten kendisini alıkoyamadı.

Peki Emir Can İğrek kimdir?

Emir Can İğrek,2 Nisan 1993'te Tekirdağ'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan şarkıcı, müzik yolculuğuna da burada kurduğu sahne guruplarıyla başladı.

Müzik ve edebiyat ile iç içe bir çocukluk dönemi geçirmiş, Nazım Hikmet Akademisinde eğitiminin yanı sıra, 4 sene koroda yer almıştır.

"Müzik Kutusu" isimli şarkı ile başarılı bir çıkış yakalayan sanatçı Emir Can İğrek besteler yapmıştır çocukluk yıllarından beri müzik ile iç içe yetişmiştir.

2017 yılında "Gönül Davası" isimli şarkısıyla ve 2018'de "Aç Bağrını" isimli çalışmalarından takipçilerinin dikkatini üzerine çekmiştir.

Akustik programına katıldıktan sonra ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, kısa zamanda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Ailesi Çerkezköy’de yaşayan Emir Can İğrek, üniversite 2.ci sınıftan bu yana yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir.