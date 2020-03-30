Ekrem İmamoğlu koronavirüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı mücadele için İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve hastalara yardım etmek için bağış kampanyası başlattı.

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İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve hastalara yardım etmek için başlatılan bağış kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul bu süreci büyük bir dayanışma örneği sergileyerek aşacak. Destek ve bağış kampanyamıza siz de katılın” çağrısı yaptı. Sözü İzmir'e Tunç Soyer'e attı: Sıra İzmir'de...

'Birlikte Başaracağız'

Zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. “Birlikte başaracağız” sloganı ile başlatılan yardım kampanyasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından duyurarak banka hesap numaralarını paylaştı. Yardım kampanyası ile ilgili 444 00 93 numaralı telefondan ve 0552 153 0034 numaralı whatsapp hattında bilgi alınabilir.

Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak ve bu süreci dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. İstanbul olarak biz de destek ve bağış kampanyamızı başlattık.



Şimdi söz İzmir'de @tuncsoyer Başkanım@kilicdarogluk @Seyit_TORUN



#BirizBeraberiz #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/hF2EyBAWjD — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 30, 2020

“Üretim durma noktasına geldi'

İmamoğlu, destek kampanyası için yaptığı çağrıda şunları söyledi:

- Sizler de zor günlerden geçiyorsunuz. Üretim ve hizmetleriniz ya tümden durdu ya da durma noktasına geldi. Bu dönemde güçlüler zayıflara, varlıklılar yoksullara destek olmayı başarırsa bu tarihi sınavı geçebilir ve zorlu mücadeleyi kazanabiliriz.

- Bununla birlikte mevcut gidişat her geçen gün azalan kaynaklarımızın yeterli olamayacağını gösteriyor. Bu nedenle toplumsal dayanışmayı harekete geçirmek ve salgınla mücadelenin sonuna kadar görev yapmak üzere Yenikapı'da İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezini kurduk.

- Bu merkezin hizmete geçmesiyle birlikte ‘Birlikte Başaracağız‘ kampanyasına başladık. Kampanyamızla şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı vatandaşlarımıza daha fazla maddi ve manevi destek sağlamak, sağlık çalışanlarına ve hastalarımıza yardım etmek istiyoruz.