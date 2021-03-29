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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı

Ege Denizi'nde saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi. 

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