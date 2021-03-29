Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.