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Kocaeli'nde dehşet! Tartıştığı ailesini bıçakla yaraladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu, gelinini ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultanorhan Mahallesi 1136 Sokak'taki aile apartmanında yaşayan Ş.K. ile oğlu Y.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Ş.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlu Y.K. ile gelini E.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 torununu bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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