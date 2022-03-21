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Edirne merkezli FETÖ operasyonu! Tutuklandılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Edirne merkezli FETÖ operasyonu! Tutuklandılar

EDİRNE merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, M.O, İ.H.A. ve O.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İtirafçı oldukları öğrenilen diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki hafta önce Ankara, İstanbul, Manisa ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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