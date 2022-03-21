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Çinde yolcu uçağı düştü! 133 kişilik uçaktan ilk görüntüler geldi

Çinde yolcu uçağı düştü! 133 kişilik uçaktan ilk görüntüler geldi

Son dakika bilgisine göre Çin'de içinde 133 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı düştü... Düşen uçaktan ilk görüntüler geldi..

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Çin'de yolcu uçağı düştü... Boeing 737 tipi yolcu uçağının Çin'in güneyinde düştüğü iddia edildi. Uçakta 133 kişinin bulunduğu belirtildi.

Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü duyurdu. 

Ayrıntılar geliyor...

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