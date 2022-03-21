BIST 2.164
DOLAR 14,83
EURO 16,41
ALTIN 918,10
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Sanayi doğal gazına yüksek zam geliyor

Sanayi doğal gazına yüksek zam geliyor

Rusya Ukrayna savaşıyla yükselen gaz krizi ve fiyat yükselmeleri Türkiye'yi de vuruyor. Sanayide kullanılan doğal gaza nisan ayı itibarıyla yüksek bir zam yapılması öngörülüyor.

Abone ol

Uluslararası fiyat artışı kaynaklı olarak doğalgaz satışına büyük oranda zam yapılabileceği belirtildi. BOTAŞ çıkış fiyatlarına zam için genellikle ay başlarında açıkladığı tarifeleri kullanıyor. Dünya gazetesinin haberine göre zam özellikle sanayi kullanımında yüzde 30’ları bulabilecek.

Türkiye’de uzun süredir doğalgaz fiyatlarındaki artışın tüketiciye bire bir yansımaması için BOTAŞ satış fiyatlarına uluslararası fiyatları birebir yansıtmıyor. BOTAŞ’ın zararı ise sermaye artışlarıyla karşılanıyor. Bu kez son dönemde yaşan fiyat artışlarının kalıcı olması nedeniyle artışın bir kısmının yansıtılacağı kaydediliyor. Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son dönemde her ay doğalgaz satış fiyatlarında artışlar yapılıyor.

Bu artışlar kimi zaman elektrik üretiminde ya da sanayide, bazen de konut tüketicilerinin kullandığı gazlarda yapılıyor. BOTAŞ verilerine göre mart ayı itibariyle küresel olarak doğalgaz satış fiyatları 2022’de bir miktar gerilemekle birlikte yüzde 349,72 oranında artarak 10000 metreküpte 945,95 dolar oldu. Yine BOTAŞ TL cinsinden konutlarda kullanılan gaz dikkate alındığında Türkiye halen Avrupa ülkelerine göre ucuz konumda bulunuyor. BOTAŞ, 2021 sonbaharına kadar görev zararı yazmazken, 2021 sonundan itibaren 50 milyar TL görev zararıyla yılı kapatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevruz'da neler yapılır nevruz adetleri neler ateşten neden atlanır?
Nevruz'da neler yapılır nevruz adetleri neler ateşten neden atlanır?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının üzerinden 8 yıl geçti Ukrayna savaşında Rusya'nın koçbaşı oldu
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının üzerinden 8 yıl geçti Ukrayna savaşında Rusya'nın koçbaşı oldu
Gelecekte kombilerin yerini alacak! Savaş sonrası doğal gaz krizine çözüm Üstelik faturayı düşürüyor
Gelecekte kombilerin yerini alacak! Savaş sonrası doğal gaz krizine çözüm Üstelik faturayı düşürüyor
İnter kan kaybediyor Bayern dolu dizgin PSG durdurulamıyor
İnter kan kaybediyor Bayern dolu dizgin PSG durdurulamıyor
Rüya Demirbulut dizileri hangi dizilerde oynadı? Rüya Demirbulut kimdir instagram hesabı nedir?
Rüya Demirbulut dizileri hangi dizilerde oynadı? Rüya Demirbulut kimdir instagram hesabı nedir?
Şeker fiyatı 4 ayda yüzde 165 zamlandı Sanayiciler CİMER'e şikayet yağdırdı
Şeker fiyatı 4 ayda yüzde 165 zamlandı Sanayiciler CİMER'e şikayet yağdırdı
Yusuf Yazıcı 3 gol attı CSKA Moskova'da yıldızlaştı
Yusuf Yazıcı 3 gol attı CSKA Moskova'da yıldızlaştı
Rüya Demirbulut kimdir kaç yaşında hangi dizide oynadı?
Rüya Demirbulut kimdir kaç yaşında hangi dizide oynadı?
Türk Telekom'un Varlık Fonu'na devrine izin çıktı
Türk Telekom'un Varlık Fonu'na devrine izin çıktı