BIST 2.163
DOLAR 14,85
EURO 16,42
ALTIN 918,21
HABER /  SPOR
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Yusuf Yazıcı 3 gol attı CSKA Moskova'da yıldızlaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yusuf Yazıcı 3 gol attı CSKA Moskova'da yıldızlaştı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile çıktığı 5 resmi maçta, 6 gol 2 asist ile yıldızlaştı.

Abone ol

Rusya Ligi’nde CSKA Moskova, Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 6-1 galip ayrılırken puanını 42’ye yükseltti ve lider Zenit ile puan farkını 6’ya indirdi.

CSKA Arena Stadyumu’nda oynanan maçta ilk onbirde sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransa Lig 1 ekibi Lille’den kiralık olarak CSKA Moskova’ya katılan Yazıcı, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Milli futbolcu, başkent ekibiyle çıktığı 5 resmi müsabakada 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

25 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova ile sergilediği başarılı performansın ardından tekrardan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna da çağrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rüya Demirbulut kimdir kaç yaşında hangi dizide oynadı?
Rüya Demirbulut kimdir kaç yaşında hangi dizide oynadı?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Türk Telekom'un Varlık Fonu'na devrine izin çıktı
Türk Telekom'un Varlık Fonu'na devrine izin çıktı
Tekirdağ'da hırsızlar baltayı taşa vurdu mal sahibi gözü kara çıktı
Tekirdağ'da hırsızlar baltayı taşa vurdu mal sahibi gözü kara çıktı
Yerebatan Sarnıcı'nda 4 yıllık restorasyon tamamlandı Açılış tarihi bekleniyor
Yerebatan Sarnıcı'nda 4 yıllık restorasyon tamamlandı Açılış tarihi bekleniyor
Nevruz nedir ne zaman 2022 Nevruz nasıl kutlanır, kimler kutlar?
Nevruz nedir ne zaman 2022 Nevruz nasıl kutlanır, kimler kutlar?
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısına bakın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısına bakın
Türkiye'de bir ilk! Bursa'da öğrencilere aylık 500 TL verilecek: Başvurular başladı
Türkiye'de bir ilk! Bursa'da öğrencilere aylık 500 TL verilecek: Başvurular başladı
TANAP'a bağlanabilir! Türkiye Avrupa'nın enerji krizinde gözde oldu
TANAP'a bağlanabilir! Türkiye Avrupa'nın enerji krizinde gözde oldu
Ticaret Bakanlığına 524 sözleşmeli personel alınacak
Ticaret Bakanlığına 524 sözleşmeli personel alınacak