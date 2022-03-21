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Ticaret Bakanlığına 524 sözleşmeli personel alınacak

Ticaret Bakanlığına 524 sözleşmeli personel alınacak

Ticaret Bakanlığına Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 524 Sözleşmeli Personel alınacak

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; belirtilen şartları taşıyan adaylar, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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