Ticaret Bakanlığına 524 sözleşmeli personel alınacak

Ticaret Bakanlığına Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 524 Sözleşmeli Personel alınacak

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; belirtilen şartları taşıyan adaylar, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.