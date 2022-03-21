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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısına bakın

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısına bakın

Dünya genelinde Kovid-19'a yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 400 milyonu aştı.

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Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 407 milyon 278 bin 627'si iyileşti. ABD'de 63 milyon 6 bin 762, Hindistan'da 42 milyon 467 bin 774 ve Brezilya'da 28 milyon 187 bin 353 kişi virüsü yendi.

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 22 milyon 561 bin 882, İngiltere'de 18 milyon 541 bin 447, Rusya'da 16 milyon 209 bin 942, İspanya'da 10 milyon 571 bin 203, Arjantin'de 8 milyon 812 bin 506, İran'da 6 milyon 822 bin 521'e yükseldi.

​​​​​​​Türkiye'de, Kovid-19 tespit edilen 14 milyon 324 bin 234 kişi sağlığına kavuştu. Dünya genelinde 57 milyon 700 bin 212 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 225'ten fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 471 milyon 79 bin 859'a ulaşırken, 6 milyon 101 bin 20 kişi hayatını kaybetti.

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