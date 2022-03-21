Tuba Ünsal yaşı kaç aslen nereli evli mi? Tuğba Ünsal evlilikleri ve çocukları

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal yaptığı son açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Dindar bir ailede yetiştim, namaz kılmaya başladım açıklamasının ardından merak edilen Tuba Ünsal 40 yaşında ve aslen Denizli doğumlu. 3 evlilik yapan Tuba Ünsal'ın son eşi gazeteci Mirgün Cabas'tır. Şu anda bekar olan Ünsal'ın Sare ve Civan adında iki çocuğu vardır.

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Sevilen oyuncu Tuba Ünsal son açıklamaları ve Adı Aylin müzikalindeki performansı ile gündemde. Namaz kılmaya başladı, namaz kılmak yoga yapmak gibi diyen Tuba Ünsal yeniden merak konusu oldu. Mirgül Cabas ile 2018 yılında boşanan Tuba Ünsal 3 evlilik yaptı. Bu evliliklerinden Sare ve Civan adında iki çocuğu oldu. Peki Tuba Ünsal namaz hakkında neler dedi, açıklamaları....

Tuba Ünsal, "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Dindar bir ailenin parçasıyım: Çok dindar bir aileden geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım. Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaannem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı. Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin onun gibi merhametli biri olsun diye. Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim. Sonra dinin modern toplumdaki tabuları ve üzerindeki baskıyla bir anda kendimi meditasyon yaparken, anlamadığım dilde Sanskritçe mantralar dinlerken buldum. Sonra aslında 'kolektif dua' diye bir şey olduğunu keşfettim, yani bu topraklarda herkesin ortak ettiği duanın titreşiminin mucizelerini gördüm.

Ünsal, namaz kılmaya ve dua etmeye yeniden başladığını belirterek, "Şimdi tekrar dua etmeye başladım. Sabah namazına da başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var." dedi.

Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Yogadaki baslasan pozu ve secde etmek aynı etkiyi yaratıyor. İkisinin de kelime karşılığı "Boyun eğmek, teslim olmak." Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm.

Baba tarafından Yunanistan göçmeni olan Ünsal, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmeni. 7 Aralık 1981 yılında Denizli'de doğdu. İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise Bornova, İzmir’de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. 2004 yılında Cem Cantaş ile evlenen Ünsal, 2006'da boşandı.

2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. 2018'de sona eren üçüncü evliliğini ise 2013 yılının Mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı.









Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas isimli iki çocuğu var.